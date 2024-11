Anschluss von Amazon-Rechenzentrum an Akw abgelehnt

© APA/APA/AFP/DENIS CHARLET home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine US-Energieregulierungsbehörde hat die geplante Zusammenschaltung eines Amazon-Rechenzentrums an ein Kernkraftwerk in Pennsylvania abgelehnt. Wie aus einem am Freitag eingereichten Antrag der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) hervorging, erklärten mehrere Mitglieder, dass die Vereinbarung zur Erhöhung der Kapazität des Rechenzentrums auf dem Gelände des Susquehanna-Kernkraftwerks von Talen Energy die Stromrechnungen für die Öffentlichkeit erhöhen könnte.