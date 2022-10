Anhaltende Fusionsflaute drückte Gewinn von Morgan Stanley

Die anhaltende Flaute bei Fusionen und Übernahmen zehrt am Gewinn der US-Investmentbank Morgan Stanley. Der Überschuss sank im dritten Quartal auf 2,49 Mrd. Dollar (2,6 Mrd. Euro), nach 3,58 Mrd. Dollar vor Jahresfrist. Pro Aktie stand ein Gewinn von 1,47 Dollar in den Büchern nach 1,98 Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings 1,49 Dollar erwartet.

Firmenchef James Gorman äußerte sich dennoch nicht unzufrieden mit dem Zahlenwerk für die Monate Juli bis September. "Die Leistung der Firma war robust und ausgewogen in einem unsicheren und schwierigen Umfeld", führte er aus.

Die Nettoerträge sanken im dritten Quartal um 12 Prozent auf 13 Mrd. Dollar. Die globale Flaute bei Fusionen und Übernahmen hielt nun schon das dritte Quartal in Folge an. In den USA brachen die Volumina im dritten Jahresviertel um fast 63 Prozent ein. Die steigenden Kosten der Schuldenaufnahme zwangen viele Unternehmen dazu, große Übernahmen zu verschieben. Zudem drückten die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten sowie die schnell steigenden Zinsen auf die Stimmung der Anleger. Unternehmen schoben deshalb Börsengänge erst einmal auf die lange Bank.