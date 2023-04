Andritz steigerte Umsatz und Gewinn im 1. Quartal deutlich

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat zu Jahresbeginn mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 28,5 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro zu, das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,2 Prozent auf 104,5 Mio. Euro, teilte der börsennotierte Konzern mit Sitz in Graz am Donnerstag mit. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden, auch im Gesamtjahr 2023 will das Unternehmen mehr Umsatz und Gewinn als 2022 machen.

"Andritz hat sich im ersten Quartal angesichts der sich abschwächenden Konjunktur, steigender Zinsen und Turbulenzen im Bankensektor außerordentlich wachstumsstark und widerstandsfähig präsentiert", sagte der Vorstandsvorsitzende Joachim Schönbeck laut Aussendung. Der Auftragseingang erreichte mit 2,4 Mrd. Euro laut Firmenangaben ein "erfreuliches Niveau", lag aber um 6,5 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2022. Im vergangenen Jahr hatte die Verbuchung zweier Großaufträge demnach zu einem Spitzenwert geführt. Der Auftragsstand per Ende März 2023 betrug 10,4 Mrd. Euro.

Das operative Ergebnis (EBITA) legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29,6 Prozent auf 158,5 Mio. Euro zu. Das sei besonders erfreulich "und zeigt, dass Andritz weiterhin profitabel wächst", sagte Finanzvorstand Norbert Nettesheim. Das Unternehmen hat seinen bereits veröffentlichten Ausblick für 2023 bestätigt: Auch im Gesamtjahr sollen Umsatz und Gewinn über dem Niveau von 2022 liegen.