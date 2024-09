André Heller gestaltet Park an der Alten Donau in Wien

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Wien erhält einen neuen Park - gestaltet von einem seiner prominentesten Kulturschaffenden: Universalkünstler André Heller wurde beauftragt, ein Areal an der Oberen Alten Donau zu planen. Im Bereich Mühlschüttel wurden Flächen, die zuletzt an Private verpachtet worden waren, wieder von der Stadt übernommen. Dort entsteht auf 28.000 Quadratmetern eine öffentliche Grünfläche. Bei der Vorstellung des Parkprojekts am Freitag wurde eine "Natur- und Kunstoase" versprochen.

von APA