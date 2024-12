American Airlines musste alle US-Flüge kurzzeitig aussetzen

© APA/APA/AFP/DANIEL SLIM home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA scheinen die meisten Kunden der Fluggesellschaft American Airlines bei ihren Reisen am Heiligen Abend nach einem technischen Problem an drastischen Verzögerungen vorbeigeschrammt zu sein. American hatte am frühen Dienstag ein nicht näher bezeichnetes technisches Problem gemeldet. Deshalb müssten alle ihre Flugzeuge in den USA am Boden bleiben, hatte es geheißen. Rund eine Stunde später teilte die Flugaufsicht FAA dann mit, dass die Maßnahme wieder aufgehoben sei.

von APA