AMD will mit Kauf von Serverhersteller näher an Nvidia heran

AMD setzt im Kampf um Marktanteile bei hochprofitablen Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) weiter auf Zukäufe. Der US-Chip-Produzent gab die Übernahme des Serverherstellers ZT Systems für 4,9 Milliarden Dollar (4,5 Mrd. Euro) bekannt. Der Kaufpreis werde zu 75 Prozent in bar beglichen, der Rest in Aktien bezahlt. "KI-Systeme haben bei uns höchste strategische Priorität", sagte AMD-Chefin Lisa Su in einem Interview mit Reuters.

von APA