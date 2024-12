© APA/APA (AFP)/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Onlinehändler Amazon will einen dreistelligen Millionenbetrag in sein Logistikzentrum im deutschen Bad Hersfeld investieren. Damit solle der Standort zukunftssicher gemacht werden, teilte das US-Unternehmen weiter mit. Transportroboter sollen den Angaben zufolge in den Betrieb integriert werden und die Arbeit der Belegschaft erleichtern. Da Laufwege entfielen, würden die Prozesse effizienter.