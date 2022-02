Allianz schreibt in US-Hedgefonds-Desaster 3,7 Mrd. Euro ab

Ein Desaster mit riskanten Finanzanlagen in den USA überschattet ein Rekordjahr der Allianz. Mehr als 3,7 Mrd. Euro kostet es den deutschen Versicherungsriesen, die Klagen von Anlegern und Untersuchungen der US-Behörden beizulegen. Mit den meisten großen US-Investoren habe man sich am Freitagvormittag auf einen Vergleich geeinigt, sagte Vorstandschef Oliver Bäte in München.

Sie hatten mit Hedgefonds von Allianz Global Investors (AllianzGI) zu Beginn der Coronakrise Milliarden verloren - "Verluste, die wir bedauern", wie Bäte betonte. Die Gespräche mit dem US-Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC seien aber noch "in einem sensiblen Stadium". Die Belastungen könnten deshalb noch steigen, auch wenn der Löwenanteil mit den in der Bilanz 2021 gebildeten Rückstellungen von 3,7 Mrd. Euro vor Steuern verkraftet sein dürfte.

Der Nettogewinn der Allianz lag trotz der Belastungen mit 6,6 Mrd. Euro im vergangenen Jahr nur um drei Prozent unter dem von der Coronakrise geprägten Vorjahreswert. Das war aber der niedrigste Wert seit 2013. Operativ lief es prächtig: Der Rekordgewinn von 13,4 Mrd. Euro lag um ein Viertel über dem Vorjahresniveau und über den eigenen Erwartungen. Die Aktionäre sollen unter der Hedgefonds-Affäre nicht leiden: Die Dividende soll kräftig um 1,20 Euro auf 10,80 Euro je Aktie steigen. Daneben will die Allianz noch im ersten Quartal damit beginnen, eigene Aktien zurückzukaufen und damit bis zu eine Milliarde Euro überschüssiges Kapital an die Anteilseigner zurückgeben.