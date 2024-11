© APA/APA (dpa)/Andreas Gebert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Allianz wird mutiger. Der deutsche Versicherungsriese aus München legt sich auf einen erneuten Rekordgewinn in diesem Jahr fest. Das operative Ergebnis werde 2024 zwischen 14,8 und 15,8 (Vorjahr: 14,7) Mrd. Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der Zielspanne, teilte die Allianz am Mittwoch mit.