Allianz kauft wieder Aktien zurück

Die Allianz startet noch in diesem Jahr ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Deutschlands größter Versicherer will Mitte November beginnen, am Markt eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Euro aufzukaufen, wie die Allianz am Mittwochabend mitteilte. Das Programm soll spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein.

Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen überschüssiges Kapital - ähnlich wie mit Dividenden - an ihre Anteilseigner zurück. Die Allianz hat in diesem Jahr in zwei Schritten bereits Aktien für eine Milliarde Euro zurückgekauft.