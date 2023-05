Alibaba verfehlte Umsatzerwartungen

Alibaba hat im Quartal die Erwartungen der Experten beim Umsatz verfehlt. Der chinesische Online-Händler gab am Donnerstag einen Umsatz von 208,20 Milliarden Yuan (27,5 Mrd. Euro) für die drei Monate bis März bekannt, ein Plus von 2 Prozent. Befragte Experten hatten 210,3 Mrd. Yuan erwartet. Der Konsum in China hat seit dem Ende der strengen Null-Covid-Regeln Ende vergangenen Jahres etwas an Fahrt gewonnen, bleibt jedoch relativ gedämpft.

Alibaba gab zudem bekannt, dass der Vorstand einer Ausgliederung des Cloud-Geschäfts Cloud Intelligence Group zugestimmt habe. Der Schritt solle in den kommenden zwölf Monaten abgeschlossen werden. Der Onlinehändler hatte im März seine Aufspaltung angekündigt.