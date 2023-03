Alibaba plant Aufspaltung in sechs Unternehmen

Alibaba plant Aufspaltung in sechs Firmen

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba will sich in sechs Unternehmen aufteilen. Unter anderem seien die Bereiche für den Online-Handel und das Cloud-Geschäft künftig eigenständig, teilte der Technologieriese mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet und ergänzt, die neuen Unternehmen würden die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten.

Jedes der eigenständigen Unternehmen soll die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten, Alibaba selbst werde künftig als Holding agieren. "Die Absicht und der grundlegende Zweck dieser Reform besteht darin, unsere Organisation flexibler zu machen, die Entscheidungswege zu verkürzen und schneller zu reagieren", schrieb Konzern-Chef Daniel Zhang am Dienstag in einem Mitarbeiter-Rundschreiben, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

Der Technologieriese bestehe künftig aus Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group sowie Digital Media und Entertainment Group. Jede Firma erhalte eigene Vorstandschefs und Verwaltungsräte. Über allem schwebe als Holding die Alibaba Group, die von Zhang geleitet werde. Dieser werde auch Chef der Cloud Intelligence Group.

Zhang rief die Beschäftigten dazu auf, "zu einer unternehmerischen Denkweise" zurückzukehren. Außerdem kündigte er eine Ausdünnung der Verwaltung an, nannte aber keine Details über einen Stellenabbau.

An der Börse kamen die Pläne gut an. Die in den USA notierten Alibaba-Titel stiegen vorbörslich um mehr als sechs Prozent.