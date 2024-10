Aktivistischer Investor stieg bei Pfizer - Insider

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der aktivistische Investor Starboard Value hat Insidern zufolge einen Anteil von rund 1 Mrd. Dollar (900 Mio. Euro) an Pfizer erworben. Er dränge auf Veränderungen, um die Leistung des US-Pharmakonzerns zu verbessern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Starboard habe auch den früheren Pfizer-Chef Ian Read und Ex-Finanzchef Frank D'Amelio kontaktiert, die Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert hätten.

von APA