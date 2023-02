Aktionäre gehen bei Cineworld-Insolvenz wohl leer aus

Die Aktionäre gehen bei der Insolvenz der britischen Kinokette Cineworld voraussichtlich leer aus. Eine Reihe möglicher Käufer habe zwar Interesse an Teilen des operativen Geschäfts oder auch an allen Kinos signalisiert, Cineworld selbst wolle aber niemand übernehmen, erklärte die weltweite Nummer zwei hinter der US-amerikanischen AMC Entertainment.

Parallel zu einem Verkauf des operativen Geschäfts werde weiter an einer Auffanglösung gearbeitet, bei der die Gläubiger ihre Kredite zum Teil in Eigenkapital wandeln könnten. Auch in diesem Fall bliebe angesichts der hohen Schuldenlast von 8,8 Milliarden Dollar (8,3 Mrd. Euro) wohl für die bisherigen Aktionäre nichts übrig.

Die Cineworld-Aktie brach angesichts dessen um ein Drittel auf 2,60 Pence (0,03 Euro) ein. Das Unternehmen, dessen Geldreserven wegen der schwachen Besucherzahlen in den Kinos auf 131 Mio. Dollar zusammengeschrumpft waren, hatte im September Insolvenz (Chapter 11) nach dem US-Insolvenzrecht angemeldet. Die Frist für Übernahmeangebote läuft am 10. April ab. Noch im ersten Halbjahr soll das Insolvenzverfahren abgeschlossen werden.