Aktien der Eyemaxx Real Estate werden nicht mehr gehandelt

Nachdem Sanierungsplan für Eyemaxx Real Estate AG in Österreich gescheitert ist

Nachdem der Sanierungsplan für die Eyemaxx Real Estate AG in Österreich gescheitert ist, werden die Aktien des Unternehmens nicht mehr im multilateralen Handelssystem (MTF), Segment direct market der Wiener Börse gehandelt. Das teilte die zuständige Insolvenzverwalterin am Dienstag mit. Der in Frankfurt börsennotierte Immo-Entwickler war Anfang November zahlungsunfähig geworden. Von der Insolvenz sind 65 Gläubiger mit rund 200 Mio. Euro betroffen.