Aixtron will 2022 zweistellig wachsen

Die Digitalisierung der Welt mit hohem Bedarf an schneller Datenübertragung, Schnellladetechnik und LED-Displays treibt den deutschen Chipanlagenbauer Aixtron weiter an. "Nach dem starken Wachstum im Jahr 2021 blicken wir auch im laufenden Geschäftsjahr auf zweistelliges Wachstum", sagte Konzern-Chef Felix Grawert laut Mitteilung am Donnerstag bei der Vorlage von Geschäftszahlen.

Analysten lobten vor allem den Auftragseingang. Die Aktien waren am Donnerstag in einem durch den Ukraine-Krieg stark belasteten Gesamtmarkt gefragt.

Am Vormittag stiegen sie an der Spitze des MDAX um gut drei Prozent auf 16,74 Euro. Damit setzten sie ihren Bodenbildungsversuch der vergangenen Tage fort, nachdem sie seit dem Mehrjahreshoch von 26,60 Euro Ende August um mehr als 40 Prozent gefallen waren. Wesentlicher Grund dafür war eine allgemeine Schwäche von Techwerten, da Investoren angesichts der anstehenden Zinswende in den USA und Europa in andere Sektoren umschichteten.

Grawert kalkuliert für 2022 mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Mio. Euro sowie mit Erlösen von 450 bis 500 Mio. Euro. Als operatives Ergebnis (Ebit) sollen davon 21 bis 23 Prozent hängen bleiben. Die Analystenschätzungen liegen beim Umsatz eher am unteren Ende der Spanne und beim implizierten operativen Gewinn etwas unter dem sich ergebenden Mittelwert.

Optimistisch stimmt den Aixtron-Chef für 2022 der Auftragsbestand von 214,6 Mio. Euro per Ende 2021, nachdem der Bestelleingang im vergangenen Jahr um rund zwei Drittel auf fast eine halbe Milliarde Euro gestiegen war.

Die Erlöse schnellten im Berichtszeitraum um 59 Prozent auf 429 Mio. Euro nach oben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg mit 99 Mii, Euro auf fast das Dreifache. Damit erreichte das Unternehmen beim Umsatz die obere Hälfte der eigenen Zielspanne, die Profitabilität war sogar höher als zuvor in Aussicht gestellt. Ähnlich deutlich wie das operative Ergebnis verbesserte sich auch der Gewinn unter dem Strich auf 94,8 Mio. Euro.

Die Anleger sollen mit einer auf 0,30 Euro je Aktie angehobenen Dividende profitieren. Ein Jahr zuvor hatte es erstmals seit fast einem Jahrzehnt wieder eine Dividende gegeben, seinerzeit wurden 0,11 Euro pro Anteilsschein ausgeschüttet.