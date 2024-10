Airbus will 2.500 Stellen streichen

© APA/APA/AFP/ED JONES home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing will nun auch der europäische Konkurrent Airbus Insidern zufolge Jobs streichen. Der Flugzeughersteller beabsichtige bis zu 2.500 Stellen in seiner Verteidigungs- und Raumfahrtabteilung abzubauen, sagten am Mittwoch zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Kürzungen beträfen somit 7 Prozent der Belegschaft in dem Bereich.

von APA