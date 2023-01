Airbus an Sparte von IT-Firma Atos interessiert

Airbus will einem Zeitungsbericht zufolge eine Minderheitsbeteiligung an der Cybersicherheitssparte von Atos übernehmen. Der Flugzeugbauer habe daher mit der IT-Firma Sondierungsgespräche aufgenommen, schrieb das Blatt "Les Echoes" in seiner Montagausgabe unter Berufung auf Insider.

Atos sagte hierzu, dass es Sondierungen mit potenziellen Interessenten für die künftig eigenständige Firma Evidian gebe, in denen Atos die Cybersicherheitssparte und einige andere Geschäftsbereiche bündle. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Airbus wollte sich zu dem Zeitungsbericht nicht äußern.