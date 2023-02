Airbus schafft geplante Rekordproduktion erst später

Die Engpässe in den Lieferketten bremsen den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter aus. Konzernchef Guillaume Faury verschiebt den geplanten Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion deshalb weiter in die Zukunft. 2022 steigerte Airbus seinen Umsatz trotz der Probleme um 13 Prozent auf knapp 58,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb mit 4,25 Milliarden Euro um rund 1 Prozent mehr Gewinn übrig als im Jahr davor, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab.

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) legte im abgelaufenen Jahr um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu und übertraf damit sowohl das Ziel des Managements als auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Für 2023 fasst Faury einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns auf rund 6 Mrd. Euro ins Auge. Der freie Barmittelzufluss vor Fusionen, Übernahmen und Kundenfinanzierungen dürfte jedoch deutlich zurückgehen: Die Airbus-Führung rechnet hier mit rund drei Milliarden Euro, nachdem der Konzern 2022 hier fast 4,7 Milliarden erreicht hatte.

Die leichte Gewinnsteigerung im abgelaufenen Jahr gelang, obwohl Airbus wegen absehbar steigender Kosten für den Militärtransporter A400M fast eine halbe Milliarde Euro zur Seite legte. Den Anteilseignern des Konzerns winkt nun eine höhere Dividende: Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 1,50 auf 1,80 Euro je Aktie steigen und damit etwas stärker als von Analysten geschätzt.