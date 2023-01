Airbus behauptet Position als weltgrößter Flugzeugbauer

Airbus bleibt mit deutlichem Abstand der größte Flugzeugbauer der Welt. Mit 661 ausgelieferten Flugzeugen - das ist ein Plus von acht Prozent - blieb das französisch-deutsche Unternehmen 2022 zwar wie befürchtet leicht hinter der eigenen Zielmarke von 700 Maschinen zurück, wie Airbus am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Der Konzern lag damit aber weit vor dem US-Rivalen Boeing, der im abgelaufenen Jahr trotz eines Schlussspurts nur 480 Flugzeuge ausliefern konnte.

Zugleich kamen bei Airbus von Jänner bis Dezember 1078 Bestellungen für Verkehrsflugzeuge herein, nach Abzug von Stornierungen blieben 820 Aufträge. Boeing lag mit netto 774 Orders auch hier hinter Airbus.

Airbus hatte bereits im Dezember wegen der anhaltenden Probleme mit den Lieferketten ein Fragezeichen hinter das Ziel von 700 Flugzeugen gesetzt. Angesichts dessen wackelt auch der geplante Hochlauf der Produktion von Kurzstreckenmaschinen in den nächsten Jahren. Vorstandschef Guillaume Faury wollte sich am Dienstag zunächst nicht auf einen genauen Zeitplan festlegen: "Um die offenen Aufträge sukzessive abzuwickeln, werden wir den Produktionshochlauf weiter fortsetzen", erklärte er nur.