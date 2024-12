Airbus lieferte im November mehr Flugzeuge aus

© APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Airbus hat zum Jahresendspurt die Schlagzahl in der Produktion erhöht. Im November wurden 84 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, teilte der europäische Flugzeugbauer am Freitag mit. Das sind um 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (64) und so viele wie seit 2018 nicht mehr in einem November. Bis Ende November summiert sich die Produktion damit auf 643 Flugzeuge. Damit fehlen Airbus noch 127 Maschinen, um sein Ziel von rund 770 Flugzeugen für das Gesamtjahr zu schaffen.