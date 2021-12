Airbus laut Kreisen auf Kurs zu Auslieferungsziel 2021

Airbus: 600 Flugzeuge für heuer am Plan

Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist laut Kreisen in Reichweite zu seinem Auslieferungsziel in diesem Jahr. Wenn auch einige Verzögerungen bei Großraumflugzeugen die Situation verkompliziert hätten, so sei der DAX-Konzern doch auf gutem Wege, 600 Flugzeuge bis Jahresende ausliefern zu können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Bis Mitte Dezember habe Airbus rund die Hälfte der im Schlussmonat dazu noch nötigen 82 Auslieferungen erreicht.

Bis Ende November hat der Boeing-Rivale 518 von 600 geplanten Maschinen ausgeliefert, im November allein waren es 58 Jets. Üblicherweise zieht Airbus das Tempo im letzten Monat des Jahres noch einmal an. Zuletzt war der Erfolg eines Endspurts wegen neuer Corona-Beschränkungen aber fraglich.