Airbus hat im vergangenen Jahr mehr Hubschrauber ausgeliefert. Insgesamt seien 344 Maschinen an die Kunden übergeben worden, um 6 mehr als im Jahr 2021, teilte das Unternehmen mit.

Der Auftragseingang lag mit netto 362 Maschinen dagegen unter dem Vorjahresniveau. Die Markterholung halte dennoch an. Insbesondere das Militärgeschäft lege zu. Details zum Gesamtjahr will das Unternehmen am 16. Februar vorlegen.