Air Liquide profitiert von Geschäft mit medizinischen Gasen

Air Liquide hat im dritten Quartal vor allem von einer steigenden Nachfrage nach medizinischen Gasen wie Sauerstoff profitiert. Dabei liefen die Geschäfte in der Region Amerika rund. Während das Unternehmen in Asien auf den Wachstumspfad zurückkehrte, setzte es in Europa etwas weniger um, teilte der französische Linde-Konkurrenten mit. Der Umsatz fiel in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 0,7 Prozent auf 6,76 Mrd. Euro.

von APA