Agrarkonzern BayWa erwartet nach Ausnahmejahr Gewinnrückgang

Der Münchner Agrarkonzern BayWa stellt sich nach dem Rekordjahr 2022 auf einen Gewinnrückgang um ein Viertel bis ein Drittel ein. Der scheidende Vorstandschef Klaus Josef Lutz stellte vor der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 320 und 370 Millionen Euro in Aussicht.

Im vergangenen Jahr hatte sich das EBIT auf 504 (2021: 266,6) Millionen Euro fast verdoppelt, weil sowohl das Geschäft mit Baustoffen und Photovoltaik-Anlagen als auch das mit der Landwirtschaft boomte. Der Umsatz schnellte um 37 Prozent auf 27,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn legte um 86 Prozent auf 239,5 Millionen Euro zu.

Bis 2025 will die BayWa wieder an den Rekordgewinn aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. "Wir gehen davon aus, dass das Konzernergebnis auch in Zukunft weit über den Werten liegen wird, die wir bisher durchschnittlich erzielt haben", sagte Lutz. "Dafür spricht unsere Funktion als Grundversorger und dass wir mit all unseren Geschäftsbereichen globale Megatrends wie Klimaschutz, Ernährungs- und Energiesicherheit bedienen." Das operative Ebit soll im übernächsten Jahr zwischen 470 und 520 Millionen Euro liegen.