Agrarchemiekonzern Syngenta streicht Stellen am Firmensitz

Der Agrochemiekonzern Syngenta will an seinem Schweizer Firmensitz etwas mehr als zehn Prozent der Stellen abbauen. "Letzte Woche gab Syngenta intern bekannt, dass das Unternehmen aufgrund eines verschärften und anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds den Personalbestand am Hauptsitz in Basel reduzieren will", erklärte ein Sprecher des zur chinesischen Sinochem gehörenden Unternehmens auf Anfrage.

von APA