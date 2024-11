© APA/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Zucker- und Stärkekonzern Agrana hat am Dienstag nach der gestrigen Gewinnwarnung eine neue Konzernstrategie bekannt gegeben. Damit sollen jährlich 80 bis 100 Mio. Euro eingespart werden. Geplant ist eine Neustrukturierung der Holdingstruktur in eine "verschlankte strategische Holding und die verstärkte segmentübergreifende Zusammenarbeit mittels der zusätzlichen Einführung der zwei interagierenden Geschäftsbereiche", so das Unternehmen.