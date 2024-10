Agrana-Konzerngewinn im ersten Halbjahr eingebrochen

Für den börsennotierten Konzern bleibt der Zuckermarkt in den kommenden Monaten weiter "sehr herausfordernd". "Unser diversifiziertes Geschäftsmodell mindert zwar wirtschaftliche Schwankungen, dennoch arbeiten wir weiter mit Hochdruck an unserer 'Next Level'-Strategie, um die Abhängigkeit von Marktvolatilitäten zu reduzieren und unsere Basisprofitabilität zu erhöhen", sagte Agrana-Chef Stephan Büttner laut Aussendung. Man habe unter anderem "ein umfassendes Kostensenkungsprogramm auf Holding- und Segmentebene" eingeleitet.

Eine positive Entwicklung verzeichnete der Konzer hingegen im Fruchtsaftkonzentrat- und Fruchtzubereitungssegment. Umsatz und Betriebsgewinn (Ebit) im Frucht-Geschäftsbereich erhöhten sich gegenüber der Vorjahresperiode.

Für das Gesamtjahr 2024/25 beließ das Unternehmen den Ausblick aufgrund der Schwäche des Zuckergeschäfts unverändert: Die Agrana erwartet "einen deutlichen Rückgang" beim Ergebnis der Betriebstätigkeit und "einen moderaten Rückgang" beim Umsatz.