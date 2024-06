AfD bildet dritte europaskeptische Fraktion im EU-Parlament

© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der bisherige FPÖ-Bündnispartner AfD will kommende Woche eine eigene europaskeptische Fraktion im Europaparlament gründen. Dies berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Samstag unter Berufung auf ein E-Mail an die Parlamentsverwaltung. Ein AfD-Getreuer habe nach einem Raum für 100 Personen und Catering für "das konstituierende Treffen einer neuen Fraktion" gefragt. Die AfD war vor der Wahl aus einer der beiden europakritischen Fraktionen geworfen worden.

von APA