ADX meldet Erdgasfund in Oberösterreich

Die ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - ist bei Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) nahe des Nationalparks Kalkalpen auf Erdgasvorkommen gestoßen. Das kondensatreiche Erdgasvorkommen liege in der vorhergesagten Tiefe von 1.452 bis 1.567 Metern und müsse nun - vor Abschluss der Bohrarbeiten - weiter vermessen und evaluiert werden, kündigte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag an.

von APA