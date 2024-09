Adnoc will 14,4 Milliarden Euro für Covestro bieten- Bericht

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Einem Zeitungsbericht zufolge will der Ölriese Adnoc ein offizielles Angebot für den Kauf des deutschen Chemiekonzerns Covestro abgeben. Dabei wolle das Unternehmen aus Abu Dhabi 14,4 Mrd. Euro auf den Tisch legen, berichtete die "Financial Times". Die Aktien von Covestro stiegen am Morgen bei Lang & Schwarz um rund 6 Prozent. Von beiden Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

von APA