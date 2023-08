Adidas vor Zusammenarbeit mit Bata in Indien

Adidas will sich einem Bericht zufolge in Indien mit dem Schuhriesen Bata verbünden. Der Fernsehsender CNBC-TV18 berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, die Gespräche über eine Zusammenarbeit seien fortgeschritten. Adidas wolle das dichte Netz von mehr als 200 Schuhgeschäften von Bata India nutzen, um auf dem wachsenden Markt stärker Fuß zu fassen. In Indien ist der kleinere Rivale Puma die Nummer eins auf dem Sportschuhmarkt.

Die in Neu Delhi gelisteten Aktien von Bata India schossen um sieben Prozent nach oben, die Papiere von Adidas legten um 1,3 Prozent zu. Eine Sprecherin des deutschen Unternehmens wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Bata India ist das Aushängeschild des Schuhherstellers Bata, der tschechische Wurzeln hat, dessen Zentrale aber in Lausanne in der Schweiz sitzt. Das Unternehmen ist seit 1931 in Indien vertreten und betreibt dort vier Schuhfabriken. Eine davon ist die größte in ganz Asien.

Die Analysten der Deutschen Bank schrieben von einer "interessanten Gelegenheit" für Adidas. In einer Partnerschaft könnte der Sportartikelkonzern entweder exklusiv Schuhe an die Bata-Händler liefern oder dort eigene Verkaufsnischen ("Shop-in-Shop") einrichten. "Jede der beiden Optionen würde das Wachstum von Adidas in einem wichtigen Wachstumsmarkt ankurbeln", hieß es in dem Bericht.

Der Erfolg von Puma in Indien fußt vor allem auf der Zusammenarbeit mit Cricket-Superstar Virat Kohli. Kürzlich hatte aber Adidas die indische Cricket-Nationalmannschaft unter Vertrag genommen.