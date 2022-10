Adidas kürzt Gewinn- und Umsatzprognose für 2022 erneut

Der deutsche Sportartikelkonzern Adidas muss seine Gewinn- und Umsatzerwartungen zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten zurückschrauben. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde in diesem Jahr nur noch bei 500 Millionen Euro liegen, teilte die Nummer zwei auf dem Weltmarkt mit. Das wäre ein Rückgang um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr - und um 800 Millionen Euro weniger als noch im Juli erwartet.

Dabei spielen auch Einmalaufwendungen von rund 500 Millionen Euro eine Rolle, unter anderem wegen des Rückzugs aus Russland.

Der Umsatz werde in diesem Jahr nur um etwa fünf Prozent wachsen, zuletzt hatte Adidas noch mit fünf bis neun Prozent gerechnet. Das Geschäft in China kommt anders als erhofft nicht in die Gänge: Auch im dritten Quartal gingen die Umsätze dort massiv zurück.