Addiko Bank - Thema Frankenkredite in Slowenien beendet

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts in Slowenien zum Frankenkredit-Gesetz ist das Thema für die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank nun weitgehend abgehakt. Im Dezember 2022 hat das Gericht das Gesetz als verfassungswidrig abgelehnt. Ein von der Bank im worst case erwarteter Schaden von über 100 Mio. Euro konnte damit abgewendet werden.

Im Februar 2022 hatte das slowenische Parlament ein Gesetz beschlossen, das Kreditgeber zur rückwirkenden Einführung einer Wechselkursobergrenze von 10 Prozent für alle solchen Vereinbarungen für Franken-Kredite verpflichtet, die zwischen Juni 2004 und Ende 2010 abgeschlossen wurden. Die Addiko Bank - sowie mehrere slowenische Banken - hatten dagegen Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Da der Schaden für die Bank aber nun deutlich geringer ausfallen wird als im schlimmsten Fall befürchtet wurde, ist für die Aktionäre heuer wieder eine Dividende vorgesehen. 23,6 Mio. Euro oder 1,21 Euro je Aktie plant der Vorstand als Ausschüttung für die Jahre 2021 und 2022 ein.

Für das Jahr 2023 rechnet der Vorstand der Addiko Bank mit Bruttokundenforderungen in Höhe von ca. 3,5 Mrd. Euro mit mehr als 10 Prozent Wachstum in den Fokusbereichen. Im abgelaufenen Jahr belief sich das Wachstum in den Kernbereichen auf 11 Prozent, im Neugeschäft gab es sogar ein Plus von 24 Prozent. Insgesamt beliefen sich die Bruttokundenforderungen (performing) auf 3,30 Mrd. Euro. Den Gewinn hat die Bank im Vorjahr nahezu verdoppelt. Der Überschuss stieg von 13,6 Mio. Euro auf 25,7 Mio. Euro an.