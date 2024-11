© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten heuer bessere Geschäfte gemacht. Der Gewinn legte um 25 Prozent auf 37,7 Mio. Euro zu. Maßgeblich für das gute Ergebnis seien deutliche Zuwächse im Neugeschäft mit Privatkunden gewesen, teilte die Bank am Donnerstag in einer Aussendung mit.