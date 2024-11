© APA/APA/AFP/JOSEP LAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Abschreibungen auf das Geschäft in Peru haben Telefonica einen Gewinneinbruch eingebrockt. Dennoch bekräftigte der spanische Telekom-Konzern am Donnerstag seine Gesamtjahresziele und sein Dividendenversprechen. In Deutschland steigerte das Unternehmen die Kundenzahl und das Betriebsergebnis.