ABB einigt sich in Südafrika auf 150 Mio. US-Dollar Strafe

Der schwedisch-schweizerische ABB-Konzern hat sich mit den Behörden in Südafrika auf einen Vergleich in einem Korruptionsfall geeinigt und zahlt umgerechnet rund 150 Millionen US-Dollar (rund 145 Mio. Euro) Strafe. Für den Fall hatte das Unternehmen, das auch in Österreich tätig ist, rund 325 Millionen Franken (330 Mio. Euro) zurückgestellt.

Durch die Einigung habe ABB die Verantwortung für das mutmaßlich kriminelle Verhalten seiner Mitarbeitenden im Zusammenhang mit Verträgen der Elektrizitätsgesellschaft Eskom anerkannt und auch die Verantwortung übernommen. Die Behörde hob in der Mitteilung die bereitwillige Zusammenarbeit von ABB mit den Strafverfolgungsbehörden bei den Ermittlungen lobend hervor.

Bei dem Fall geht es um den Bau des Kohlekraftwerks Kusile durch Eskom, bei welchem ABB ein Auftragnehmer war. "ABB hat mit der National Director of Public Prosecution in Südafrika eine vollständige und endgültige Einigung über die verbleibenden Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem im Jahr 2015 vergebenen Kusile-Projekt in Südafrika erzielt," teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.