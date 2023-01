ABB verkauft Power Conversion für 505 Mio. Dollar

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat für die Division Power Conversion einen Käufer gefunden. Verkauft wird der Bereich für 505 Mio. US-Dollar (467 Mio. Euro) ABB in bar an die taiwanesische AcBel Polytech Inc. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen.

ABB erwartet sich aus dem Verkauf einen geringen nicht-operativen Buchgewinn, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Division Power Conversion, ehemals Lineage Power, wurde von ABB im Rahmen der 2018 erfolgten Akquisition von GE Industrial Solutions übernommen und ist nicht Teil des Kerngeschäfts von ABB. Die Division hat ihren Sitz in Texas, USA, und beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeitende.