ABB-Kunden fahren Investitionen in China zurück

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB sieht sich trotz eines schwächelnden China-Geschäfts auf Kurs zu mehr Umsatz und operativem Gewinn. "Wir glauben, dass viele der Investitionen, die ursprünglich für China gedacht waren, nun stattdessen in Indien landen", sagte Konzernchef Björn Rosengren. So seien die Bestellung im zweitgrößten Markt des Unternehmens im zweiten Quartal um 9 Prozent gesunken, während die Orders in Indien zunahmen.

Die zunehmenden Spannungen zwischen Peking und dem Westen und das zuletzt abgeschwächte Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lassen bei vielen Unternehmen die Alarmglocken läuten. Die deutsche Regierung etwa drängt Firmen zu einem Risikoabbau in dem Land.

In Summe stieg der Auftragseingang bei ABB im Zeitraum April bis Juni auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Akquisitionen, Bereichsverkäufe und Sonderfaktoren - gegenüber der Vorjahresperiode um 2 Prozent auf 8,67 Milliarden Dollar (7,7 Mrd. Euro).

Die Ergebnisse von ABB gelten als ein Indikator für die Industriekonjunktur, weil die Motoren, Antriebe, Steuerungen und Elektrifizierungsprodukte des Konzerns in Verkehrssystemen und Fabriken eingesetzt werden.

Den Umsatz steigerte ABB um 17 Prozent auf 8,16 Mrd. Dollar und das operative Ergebnis (Ebita) um 26 Prozent auf 1,43 Mrd. Dollar. Die Ebita-Marge verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 17,5 Prozent. Unter dem Strich stand mit 906 Mio. Dollar mehr als doppelt so viel Nettogewinn, unter anderem weil anders als vor einem Jahr keine Sonderkosten das Ergebnis schmälerten.