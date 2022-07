ABB-Konzern eröffnet Innovations- und Bildungscampus in OÖ

Der schwedisch-schweizerische ABB-Konzern hat am Montag seinen neuen globalen Innovations- und Bildungscampus für Maschinenautomation in Eggelsberg (Bezirk Braunau) eröffnet. Am Stammsitz der 2017 übernommenen B&R Industrial Automation GmbH entstehen Forschungslabors und Schulungseinrichtungen für jährlich bis zu 4.000 Menschen. Der 100 Millionen Euro schwere Ausbau soll zudem bis zu 1.000 zusätzliche Hightech-Arbeitsplätze schaffen.

"Eggelsberg zählt ab sofort zu einem unser großen Forschungs- und Entwicklungsstandorte in der Welt", sagte ABB-CEO Björn Rosengren am Montag im APA-Gespräch. Auf dem neuen Campus sollen Innovationen rund um künstliche Intelligenz und eine stärker automatisierte Fertigung von Maschinen und Fabriken entwickelt werden. B&R kooperiert dafür mit mehreren Hochschulen - auch um an hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen.

Nach zwei herausfordernden Jahren, die von den Folgen der Covid-Pandemie und des Ukraine-Kriegs geprägt waren, setzt der Großkonzern auf eine Strategie des sogenannten Re- oder Nearshorings - also die (Rück)-Verlagerung von Produktionskapazitäten in die Region. "Wir agieren als globale Gruppe sehr lokal", betonte Rosengren. "Wir produzieren in der Regel auch in der Region, in der wir unsere Produkte verkaufen, also nahe beim Konsumenten." Das habe sich in der Krise als Vorteil herausgestellt.

Seitdem Rosengren ABB führt - er ist seit März 2020 CEO -, konzentriert sich der Konzern auf die beiden Geschäftsfelder Elektrifizierung und Automation. "Wir glauben, dass der Markt für Automation weiter wachsen wird, weil sie Unternehmen flexibler, produktiver und nachhaltiger macht." Das potenzielle Marktvolumen für Maschinen- und Fabrikautomation weltweit wird von ABB auf derzeit 20 Mrd. Dollar (19,7 Mrd. Euro) pro Jahr geschätzt - bis 2030 soll es auf 31 Mrd. Dollar jährlich ansteigen.

Dazu will ABB sicherstellen, dass B&R genügend hochqualifizierte Fachkräfte anzieht. Von Ideen wie der Vier-Tage-Arbeitswoche hält Rosengren allerdings wenig. "Unternehmen in Europa müssen wettbewerbsfähig sein." Dies erfordere eine höhere Produktivität als in anderen Weltregionen. "Sonst fließen die Investments dorthin. Das wäre verheerend für den Standort Österreich."

B&R mit derzeit 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zentrale hat sich auf die Automatisierung von Maschinen und Fabriken spezialisiert. Mit dem neuen Campus wächst die Fläche des Firmensitzes in Eggelsberg auf mehr als 100.000 Quadratmeter an. Insgesamt beschäftigt ABB in dem Geschäftsbereich mehr als 11.000 Mitarbeitende in 53 Ländern, im ganzen Konzern arbeiten rund 105.000 Beschäftigte in mehr als 100 Ländern.