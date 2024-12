ABB kauft Windenergie-Technologie von Siemens Energy

Der Elektrotechnikkonzern ABB investiert in die zuletzt mit Problemen kämpfende Windenergie. Das Schweizer Unternehmen übernimmt das Leistungselektronik-Geschäft der Siemens Energy-Tochter Siemens Gamesa, wie ABB mitteilte. Der Bereich stelle in zwei Werken in Spanien Umrichter für Windkraftanlagen, Batterie-Energiespeichersysteme und Solarwechselrichter her.

von APA