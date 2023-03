ABB startet neues Aktienrückkaufprogramm

Der auch in Oberösterreich engagierte schweizerische Elektrotechnikkonzern ABB nimmt am Montag sein schon angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm auf. Bis zum 20. März 2024 will das Unternehmen eigenen Angaben vom Freitag zufolge eigene Titel im Wert von maximal einer Milliarde Dollar (920 Mio. Euro) zurückkaufen.

ABB beabsichtige, die im Rahmen des neuen Programms zurückgekauften Aktien unter Anwendung des neu eingeführten Kapitalbands zu gegebener Zeit zu vernichten.