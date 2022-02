Aareal Bank kehrte 2021 in die Gewinnzone zurück

Die deutsche Aareal Bank will ihre kritischen Großaktionäre mit weiterem Wachstum überzeugen. Nach der überraschend deutlichen Rückkehr in die schwarzen Zahlen im turbulenten Jahr 2021 inklusive geplatzter Übernahme sieht sich das Institut auf Kurs zu weiteren Gewinnsteigerungen. Dank einer um mehr als 60 Prozent auf 133 Mio. Euro gesunkenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle blieben unterm Strich 53 Mio. Euro, nach einem Verlust von 90 Mio. Euro im Jahr davor.

Das Betriebsergebnis drehte im abgelaufenen Jahr von minus 75 Millionen auf plus 155 Mio. Euro, wie das im deutschen Börsenindex SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar.

"Die Aareal Bank Gruppe ist in allen ihren Märkten sehr gut positioniert. Daraus werden wir in Zukunft noch mehr machen als bisher", kündigte der seit Mitte September amtierende Vorstandschef Jochen Klösges am Donnerstag in Wiesbaden an. "Weiteres Wachstum in allen Segmenten und nachhaltige Steigerung unserer Profitabilität: Das ist es, was wir in den nächsten Jahren vorhaben."

Die Aktionäre sollen für 2021 eine Dividende von 50 Cent je Aktie erhalten. Hinzu kommt eine Ausschüttung von 1,10 Euro für 2020, die die Bank wegen der inzwischen gescheiterten Übernahme durch Finanzinvestoren zunächst zurückgehalten hatte. Für 2022 und die kommenden Jahre hat sich der Vorstand deutliche Gewinnsteigerungen vorgenommen.