A1 Telekom Austria mit deutlichem Ergebnisrückgang

Die A1 Group hat heuer im dritten Quartal sowie in den ersten neun Monaten einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen: Im dritten Quartal fiel das Periodenergebnis um 10,8 Prozent auf 178 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten verzeichnete der Telekom-Konzern mit 441 Mio. Euro ein um 11,8 Prozent schwächeres Ergebnis, teilte die A1 Group am Dienstagabend mit. Dabei steigerte sie im dritten Quartal den Umsatz um 2,1 und in den ersten neun Monaten um 1,4 Prozent.

von APA