91-Jährige in Wien womöglich bei Einbruch getötet

© APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine 91-Jährige dürfte in Wien-Floridsdorf im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen getötet worden sein. Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, der APA mitteilte, wurde die leblose Frau am Mittwochvormittag von Angehörigen in der Kleingarten-Anlage am Bahndammweg gefunden. Sie wies Verletzungen auf, die auf äußere Gewalteinwirkung hindeuteten. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

von APA