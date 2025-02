47-Jährige bei Streit in Wien getötet

Eine 47-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Leopoldstadt getötet worden. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte entsprechende Medienberichte gegenüber der APA. Demnach soll ein 20-Jähriger im Zuge eines Streits in einer gemieteten Wohnung auf die Frau losgegangen sein. Der Mann gilt als tatverdächtig. Informationen, wonach es sich bei den beiden um ein Paar handelt, wollte ein Sprecher der Landespolizeidirektion nicht bestätigen.

von APA