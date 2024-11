35 Tote und viele Verletzte nach Angriff mit Auto in China

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

In der südchinesischen Stadt Zhuhai ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast und hat dabei 35 Menschen getötet. 43 Menschen wurden verletzt, teilten lokale Sicherheitsbehörden mit. Bei dem Angriff, der bereits am Montagabend verübt wurde, habe ein 62-jähriger Mann absichtlich mit einem kleinen Geländewagen das Tor eines städtischen Sportzentrums durchbrochen und Menschen erfasst, die dort trainierten. Auf der Flucht sei der Mann umgehend von der Polizei gefasst worden.

von APA