Im Prozess wegen Vergewaltigung und anderen Delikten ist Freitagnachmittag ein Wiener DJ am Straflandesgericht zu 32 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Zehn Monate davon muss der 29-Jährige im Gefängnis absitzen. Zudem muss der Mann eine Psychotherapie absolvieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der DJ nahm die Strafe an, die Staatsanwaltschaft geht allerdings in Berufung.