31-Jähriger in den Schladminger Tauern tödlich verunglückt

Ein 31-Jähriger ist Samstagnachmittag in den Schladminger Tauern im Lungau im Grenzgebiet zwischen Salzburg und der Steiermark tödlich verunglückt. Der Wiener war mit elf Freunden auf Bergtour, als er an einer ausgesetzten, steilen Rinne auf rund 2.300 m Seehöhe stolperte und tödlich abstürzte. Seine Begleiter standen unter schwerem Schock. Sie wurden ein Stück weit mit dem Rettungshubschrauber geflogen und dann von Bergrettern ins Tal begleitet, so die Bergrettung Salzburg.

von APA