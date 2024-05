Gleich 30 Hundewelpen haben Zöllnerinnen und Zöllner in Kärnten bei einer Kontrolle aus einem slowakischen Wagen gerettet. Die Tiere waren in Käfigen zusammengepfercht und in "äußerst schlechtem gesundheitlichen Zustand", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Der Lenker, ein 46-jähriger Slowake, wurde angezeigt. Ihm droht eine hohe Geldstrafe, denn die Welpen waren viel zu jung für den Transport.

von APA